تعرف على رانيا المشاط بعد ضم التخطيط والتعاون الدولى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة عن ضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة التعاون الدولي وترشيح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي لها.

• تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019.

• شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية (يناير 2018 – ديسمبر 2019).

• تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ.

• تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية (2005-2016)، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في عام 2004.

• شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بواشنطن (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول في الصندوق (2001-2005).

• شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.

• شغلت عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.

• تُمثل مصر في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من المؤسسات الدولية.

• تولت عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، وقامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك.

• حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى أفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7.

• وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة أفريقيا في 2014 و 2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي.

• حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد.