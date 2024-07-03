شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ اقتصاد: وزراة الاستثمار والاقتصاد ضرورى فى تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه وفقا للتحديات التى تمر بها الدولة المصرية يحيب ان يكون فى تشكيل الحكومة الجديدة العمل على فصل وزراة الكهرباء عن الطاقة الجديدة والمتحدة، موضحا أن وزراء الكهرباء تؤثر سلبا على حوافز الطاقة الجديدة والمتجددة وان تتبع مجلس الوزراء مباشرا حتى تتمكن من العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى النسب المطلوبة.

وترى الحماقى أن لابد فى تشكيل الحكومة الجديدة الفصل بين وزراة التجارة والصناعة والقيام بمهام كل وزراه على حده وخاصة وأن دمجهم لا يؤدوا الدور المطلب من كل وزراة، ونحن لانرى أى دور للعلاقات الدولية فلا ترتقى للمستوى المطلوب وعلاقاتنا الدولية للتشهد إى جديد.

وعن استحداث وزرات جديدة فى تشكيل الحكومة الجديدة أكدت الحماقى على أهمية وجود وزاره الاستثمار لما لهم أهمية فى وضع الخطط الاقتصادية وجذب الاستثمارات ومزيد من روؤس الأموال.

وعن وجود نواب الوزراء أكدت الحماقى أن دور النواب مطلوب ولكن لأى من تحديد مهام يقوم بها وخطط يعمل على تنفيذها ولايقتصر دوره عن تنفيذ تعليمات الوزير فقط.