شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت قناة إكسترا نيوز، خبر تعيين المهندس حسام الدين محمد السيد صلاح عثمان، نائب وزير التعليم العالي، وننشر السيرة الذاتية.

وشغل الدكتور حسام عثمان منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك منصب نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لقيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وتشمل مهام عثمان الإشراف على مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وبرنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية في مجال تكنولوجيا المعلومات وأيضًا مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

ويتمتع عثمان بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، ذلك من خلال العمل في الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمات الخاصة والحكومية والمشاريع الصغيرة والوطنية والشركات المحلية والأجنبية.

وأصقل عثمان خبرته في مجال الصناعة من خلال العمل في شركة "لوسنت تكنولوجيز" بالولايات المتحدة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشركات المصرية المحلية. كما اكتسب خبرته الأكاديمية من خلال العمل في جامعة كوينز بكندا، والكلية العسكرية الملكية بكندا، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وحصل عثمان على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة عين شمس عام 1985 ودرجة الماجيستير عام 1990، كما حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من جامعة كوينز بكندا عام 1996.

وفي عام 1996، فازت رسالة الدكتوراه التي قدمها على جائزة الرسالة المتميزة في الهندسة والعلوم التطبيقية من جامعة كوينز، كما اختارته جمعية التكنولوجيا المتقدمة الكندية كأفضل طالب دراسات عليا في أونتاريو في مجال الحوسبة عام 1996.