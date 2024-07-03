شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «فقيه الطبية» إلى 60.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، صافي ربح في الربع المالي المنتهي في 31 مارس 2024، يقدر بنحو 60.7مليون ريال، مقابل 60.5 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع قدره 0.3%.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح في الربع الحالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 60.7 مليونًا في الربع الأول من عام 2024 من 60.5 مليونًا في الربع المماثل من عام 2023، مع تعويض نمو الإيرادات جزئيًا علي خلفيه ارتفاع رسوم التمويل وارتفاع الاستهلاك على الاستثمارات الإضافية وارتفاع مخصصات الزكاة.

وتضمن الربع الأول من 2023 دخلاً تمويليًا غير متكرر قدره 11.9 مليونًا من رصيد مستحق طويل الأجل تمت تسويته في سبتمبر 2023.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) في الربع الحالي بنسبة 10.7% لتصل إلى 144.5 مليونًا في الربع الأول من عام 2024 من 130.6 مليونًا في الربع ذاته من عام 2023، مما يعكس نموًا قويًا في الإيرادات وهيكل التكلفة المثالي.

تضمن الربع الأول من 2023 دخلا تمويليا غير متكرر قدره 11.9 مليونًا من رصيد مستحق طويل الأجل تمت تسويته في سبتمبر 2023.

و يعود سبب (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة لزيادة تكاليف التمويل ومخصصات الزكاة.

ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) إلى 144.5 مليونًا، مرتفعة بنسبة 6.4% من 135.7 مليونًا في الربع السابق نتيجة للنمو الإجمالي الذي يعكس تحسن الأرباح التشغيلية.