شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب إلى 2339 دولارا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بنسبة 0.4%، مسجلا 2339 دولارا للأوقية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الإشارات حول مسار خفض سعر الفائدة للبنك المركزي.

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، رغم دورة التشديد النقدي الحالية.

وكانت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس قد انخفضت أمس عند التسوية بنسبة 0.25% عند 2333.4 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة إلى 8.14 مليون فرصة خلال مايو، من قراءة شهر أبريل والمعدلة بالخفض عند 7.92 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 7.96 مليون فرصة عمل.

وفي تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" حذر من التحرك المبكر لتخفيف السياسة النقدية بما يهدد المسار الهبوطي لزيادات الأسعار، منوها بسعيه لاكتساب الثقة في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%.