شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم على منصات صينية للتجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، لم يتم الكشف عن هويتها، أن المفوضية الأوروبية سوف تقترح، في وقت لاحق من يوليو الجاري، إلغاء الحد الأدنى الحالي البالغ 150 يورو والذي يمكن بموجبه شراء سلع معفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت إن منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية المستهدفة هي تيمو وعلى إكسبريس وشين.

وأضافت الصحيفة أن هناك إجراء آخر محتملا وهو مطالبة المنصات الكبرى بالتسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت، بغض النظر عن سعرها.

ومن المقرر أن يتم طرح الخيارات على المفوضية الجديدة التي ستتولى مهامها في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت منصة التجارة الإلكترونية الصينية تيمو إن نموها لا يعتمد على السلع الرخيصة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت على إكسبريس إنها تعمل مع النواب للتأكد من أنها في وضع متوافق في سوق الاتحاد الأوروبي.

وذكرت منصة شين أنها تدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لإصلاح الرسوم الجمركية، بحسب الصحيفة البريطانية.

