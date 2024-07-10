شكرا لقرائتكم خبر كدانة تعرض المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة لعام 1446 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، ورشة عمل المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، بمشاركة عدد من المختصين، وعدد من الجهات الحكومية.

واطلع المشاركون على ما تم تحديده من مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 1446هـ، التي ترتكز على التميز التشغيلي وإثراء تجربة الحاج، ورفع مستوى جاهزية الأصول، وتطوير المشاريع الإسكانية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجتها بكفاءة، وتحسين مساحات النزول وتسهيل حركة المشاة.

وناقشت ورشة العمل الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة والشركاء والمختصين وآليات العمل لتعزيز الجوانب الإيجابية، وتلافي ما قد يظهر من ملاحظات خلال أداء الفرق الميدانية لأعمالها على أرض الواقع.

واستعرضت الورشة المشاريع التي استفاد منها الحجاج خلال موسم الحج لعام 1445هـ، التي فاقت الـ20 مشروعا نفذتها «كدانة»، وكان أبرزها المشاريع التطويرية ومشاريع الإسكان، ومشاريع المرافق الصحية، ومشاريع البنية التحتية.

وفي الختام قدمت مرئيات الجهات المشاركة التي تستهدف تطوير المشاعر المقدسة في مختلف المجالات، ورفع مستوى الخدمات وتجويدها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال إقامتهم بالمشاعر المقدسة.

يذكر أن هذه الورشة هي باكورة لعقد عدد من الورش واللقاءات مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في تطوير المشاعر المقدسة.