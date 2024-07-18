“تقييم الاستدامة” يحقق 254% نموًا في مساحات المشاريع خلال النصف الأول من 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّل برنامج البناء المستدام نموًا بنسبة 254% في مساحات المشاريع المستفيدة من “تقييم الاستدامة” خلال النصف الأول لعام 2024 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.

وأوضح “البناء المستدام” في بيان صحافي له، أن مساحات المشاريع المستفيدة من “تقييم الاستدامة” خلال النصف الأول من هذا العام تجاوزت 11 مليون م2، ممثلة في أربعة مشاريع كبرى، حيث حصل مشروعان منها على شهادة تقييم الاستدامة، بينما حصل مشروعان آخران على وثيقة مطابقة التصاميم؛ تمهيدًا لحصولها على شهادة تقييم الاستدامة بعد إنشاء المشروع واكتماله.

ويأتي “نظام تقييم الاستدامة” أول نظام تقييم سعودي تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع كود البناء السعودي، كما يُمكّن النظام مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المباني والمجتمعات الجديدة والقائمة، وذلك عبر اتباع معايير بيئية للرفع من كفاءة الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الحدائق والمرافق الأساسية، وتوفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة.

يُذكر أن نظام تقييم الاستدامة يعنى بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وبناءً على عدد النقاط التي تم استيفاؤها من معايير الاستدامة؛ يتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، وتصنف المشاريع إلى خمس مستويات، تبدأ من المستوى الأخضر وتصل إلى المستوى الماسي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط