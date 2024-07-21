شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-7-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والقلعة للاستثمارات المالية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.967 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 95.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.61%، والعرب على 3.92%، واستحوذت المؤسسات على 17.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 80.9 مليون جنيه، 20.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء 28.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 28783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 35457 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12437 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 9507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2781 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.390 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 14.04%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.95%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.79%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 40.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.21%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.038 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 6.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.61%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 48.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 53.840 بنسبة تراجع بلغت 3.36%.