وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن فوز 4 شركات بالمنافسة على 4 رخص كشف لخام الملح في رأس القرية بالمنطقة الشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 4 شركات في منافسة الحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن مجمع سبخة رأس القرية، هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كيلومترات، وينكشف خام الملح طبيعياً في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية.

وأفاد أن خام الملح بالسبخة؛ يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يجري تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخالٍ من الشوائب بنسبة تقارب 99% من كلوريد الصوديوم.

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