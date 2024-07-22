شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سلوشنز» إلى 453 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 17 مليون ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 31 مليون ريال.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 72 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 71 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 31 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 100 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 76 مليون ريال نتيجةً لانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 114 مليون ريال والذي قابله انخفاض في الإيرادات بمبلغ 38 مليون ريال.

وشملت الأسباب: تسجيل إجمالي الإيرادات/(المصاريف) الأخرى بمبلغ 78 مليون ريال مقارنة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 71 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 47 مليون ريال نتيجةً لارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 12 مليون ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 35 مليون ريال.

وارتفع كذلك مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 21 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية بمبلغ 163 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بمبلغ 202 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 225 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7 ملايين ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 41 مليون ريال.

وشملت الأسباب: ارتفاع إجمالي الإيرادات / (المصاريف) الأخرى بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 26 مليون ريال.

ومن ضمن الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 79 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 453 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 33.2%، مقارنة بـ 340 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 113 مليون ريال على أساس سنوي إلى: ارتفاع الإيرادات بقيمة 70 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 106 ملايين ريال .وأضافت أن من ضمن الأسباب انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 17 مليون ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 31 مليون ريال.وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 72 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 71 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 31 مليون ريال.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 100 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 76 مليون ريال نتيجةً لانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 114 مليون ريال والذي قابله انخفاض في الإيرادات بمبلغ 38 مليون ريال.وشملت الأسباب: تسجيل إجمالي الإيرادات/(المصاريف) الأخرى بمبلغ 78 مليون ريال مقارنة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 71 مليون ريال.وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 47 مليون ريال نتيجةً لارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 12 مليون ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 35 مليون ريال.وارتفع كذلك مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 21 مليون ريال.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية بمبلغ 163 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بمبلغ 202 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 225 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7 ملايين ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 41 مليون ريال.وشملت الأسباب: ارتفاع إجمالي الإيرادات / (المصاريف) الأخرى بمبلغ 58 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 26 مليون ريال.ومن ضمن الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 79 مليون ريال.