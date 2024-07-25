شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم.. تباين في أداء البورصات العربية والان نبدء بالتفاصيل

بورصة مسقط

بورصة قطر

البورصة الأردنية

بورصة الكويت

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.14 %، عند 13.660,65 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 %، ليستقر عند 1.107,34 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.22 % بمجموع 992,93 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.01 % بمجموع 12.782,46 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 207 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 709 مليارات درهم مغربي.أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4656.58 نقطة مرتفعًا 2.2 نقطة، وبنسبة 0.05 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4654.35 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و939 ألفًا و736 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 28.7 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و121 ألفًا و574 ريالًا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.016 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.43 مليار ريال عماني.أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 39.09 نقطة، أي بنسبة 0.39 %، ليصل إلى مستوى 10098.36 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 100 مليون و123 ألفًا و121 سهمًا، بقيمة 300 مليون و134 ألفًا و561.768 ريالًا، نتيجة تنفيذ 12055 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.44%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2416.14 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3000 صفقة.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 07ر0 نقطة ليبلغ مستوى 88ر7154 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12ر162 مليون سهم عبر 13524 صفقة نقدية بقيمة 2ر39 مليون دينار كويتي (نحو 5ر119 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيس 62ر6 نقاط ليغلق عند مستوى 77ر6021 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0% من خلال تداول 66 مليون سهم عبر 4790 صفقة نقدية بقيمة 15ر9 ملايين دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 85ر1 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 84ر7800 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0% من خلال تداول 10ر96 مليون سهم عبر 8734 صفقة بقيمة 30 مليون دينار.