شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. بيع سندات بقيمة 125 مليار دولار الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، وبقيمة إجمالية 125 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 30 سنة بقيمة 25 مليار دولار. نتيجة الاكتتاب ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل 3 سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، وأجل 30 سنة يوم الخميس.

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات بقيمة 119 مليار دولار على 3 شرائح، وهي سندات أجل 3 سنوات، بقيمة 58 مليار دولار، وأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وأجل 30 سنة بقيمة 22 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات العشرية والثلاثينية فوق المتوسط، وعلى السندات الثلاثية أقل من المتوسط.