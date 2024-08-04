شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «تكافل الراجحي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) تشكيل أعضاء لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ 26 يونيو 2024 م لمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 25 يونيو 2027م.
وأضافت أن بناءً على قرار مجلس الإدارة، واعتباراً من استلام عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 31 يوليو 2024م، شكلت لجنة المراجعة.
وأوضحت أن اللجنة برئاسة نبيل شعيب، وعضوية كل من: فهد الفواز، وحاتم الوابل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ 26 يونيو 2024 م لمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 25 يونيو 2027م.
وأضافت أن بناءً على قرار مجلس الإدارة، واعتباراً من استلام عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 31 يوليو 2024م، شكلت لجنة المراجعة.
وأوضحت أن اللجنة برئاسة نبيل شعيب، وعضوية كل من: فهد الفواز، وحاتم الوابل.