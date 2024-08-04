الاقتصاد

تشكيل لجنة المراجعة في «تكافل الراجحي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «تكافل الراجحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) تشكيل أعضاء لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، بدأت دورة مجلس الإدارة بتاريخ 26 يونيو 2024 م لمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 25 يونيو 2027م.
وأضافت أن بناءً على قرار مجلس الإدارة، واعتباراً من استلام عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 31 يوليو 2024م، شكلت لجنة المراجعة.
وأوضحت أن اللجنة برئاسة نبيل شعيب، وعضوية كل من: فهد الفواز، وحاتم الوابل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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