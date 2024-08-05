سوق الأسهم السعودية تنخفض نحو 3 % مع تراجع الأسواق العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأسهم السعودية

الخليج 365_الرياض

هبطت مؤشرات أسهم الأسواق الخليجية، في التعاملات الصباحية اليوم (الاثنين)، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع هبوط الأسواق الآسيوية إثر المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي “تاسي”، في مستهل تعاملات اليوم بأكثر من 400 نقطة قرب مستوى 11300 نقطة (- 3.6 %). وتشهد الجلسة تراجعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 1 %.

وتراجع سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 4 %، متصدراً قائمة الأسواق الخليجية المتراجعة، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2.6%، فسوق الكويت 1.8%، وسوق قطر 1.8%، وسوق البحرين 1%، وكان سوق مسقط الأقل تراجعاً بنسبة 0.2%.

يشار إلى أن البورصات الآسيوية تعرضت لخسائر واسعة النطاق خلال تعاملات الاثنين، مدفوعةً بموجة بيع حادة للأسهم من قبل المستثمرين إثر مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ما أدى إلى تعليق التداول الآلي بواسطة البرمجيات في كوريا الجنوبية.

وانخفضت الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي، مع تسعير المتداولين لمزيد من الزيادات المحلية في أسعار الفائدة. وتراجع مؤشرا “توبكس” و”نيكاي” بأكثر من 13%.

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