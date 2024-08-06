شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الأسهم الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر الأسواق المالية العالمية تشهد انخفاضًا في تداولاتها اليومية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على تراجع خلال تعاملاتها مساء الاثنين.فقد انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.60% أو بما يعادل 1033 نقطة عند 38703 نقاط.وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3% أو بما يعادل 160 نقطة عند 5186 نقطة.وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.45% أو بما يعادل 576 نقطة عند 16200 نقطة.