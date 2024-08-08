شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات يوم الأربعاء، بعد تعافيها من تداعيات التراجع الحاد لأسعار الأسهم في البورصات العالمية يوم الاثنين الماضي، وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع بنحو 2% ليجري تداوله بأكثر من 74 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاع طفيف أمس.

التوترات الجيوسياسية المتصاعدة

جاء ارتفاع سعر الخام اليوم بعد أن تراجع في مطلع أسبوع التداول الحالي إلى أقل مستوياته منذ 7 شهور بسبب انهيار أسواق المال العالمية.



وفي حين تدفع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تنتج نحو ثلث إنتاج العالم من النفط،، وتصعيد العمليات العسكرية الأوكرانية على الحدود الروسية أسعار الخام نحو الارتفاع، تدفع المخاوف من تراجع الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد في كل من الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، الأسعار نحو التراجع.

استقرار مؤقت

ويقول فاندانا هاري، مؤسس شركة فاندا إنسايتس للاستشارات في سنغافورة، إن "التوتر في أسواق المال توقف كما توقف تراجع سعر النفط الخام، ولكن الأمر كله يبدو استقرارًا مؤقتا، إذ يراقب العاملون في سوق النفط عن كثب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكنهم لا يراهنون على أي علاوة إضافية للأسعار نتيجة المخاطر المحتملة".