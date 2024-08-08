الاقتصاد

انخفاض أرباح «أسلاك» إلى 4.2 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسلاك» إلى 4.2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك بنسبة 23.6% في الربع الثاني من 2024، إلى 4.2 مليون ريال، مقابل 5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حجم المبيعات.
ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح للربع الحالى (الثاني 2024 ) مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض أرباح الاستثمار.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية (2024) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (2023) إلى زيادة أرباح الاستثمار علي الرغم من انخفاض حجم المبيعات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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