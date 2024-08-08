شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسلاك» إلى 4.2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك بنسبة 23.6% في الربع الثاني من 2024، إلى 4.2 مليون ريال، مقابل 5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حجم المبيعات.
ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح للربع الحالى (الثاني 2024 ) مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض أرباح الاستثمار.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية (2024) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (2023) إلى زيادة أرباح الاستثمار علي الرغم من انخفاض حجم المبيعات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حجم المبيعات.
ويعود سبب الانخفاض فى صافى الربح للربع الحالى (الثاني 2024 ) مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض أرباح الاستثمار.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية (2024) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (2023) إلى زيادة أرباح الاستثمار علي الرغم من انخفاض حجم المبيعات.