شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المعارض" توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

توقع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بروتوكول تعاون يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 مع اتحاد المستثمرات العرب للتعاون المشترك في عقد قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.

وتعقد هيئة المعارض والمؤتمرات برئاسة اللواء شريف المواردي مؤتمراً صحفيًا للإعلان عن توقيع بروتوكول التعاون والتحضير لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والذي يهدف لفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري وبناء جسور التعاون بين الدول العربية والأفريقية.

في وقت سابق، كشف اللواء شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، أن هناك شركة ألمانية عملاقة تواصلت مع الهيئة لتدشين أكبر معرض لوجستيات في مصر ويستهدف ويخاطب قارة أفريقيا وهو المعرض الأضخم في القارة ومقرر تنفيذه عام 2026 .

وأضاف خلال تصريحات خاصة، أنه سيتم تنظيم المعرض على مساحة 16 ألف متر وسيتم استقطاب رجال الأعمال الكبار من أفريقيا المهتمين بقطاع اللوجستيات والشحن والتفريغ .

وأشار إلي اعتزام شركة تركية كبرى تنظيم معرض ضخم للمعدات الصناعية الضخمة خلال 2025 وهذه المعارض تدفع تكاليفها بالدولار، ومجهوداتنا حاليًا هي استقطاب الشركات الدولية لتنظيم معارض في مصر تخاطب القارة الأفريقية.