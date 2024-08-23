بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت اسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27600جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2493 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.35% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.