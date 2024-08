شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرصة استثمارية بالمدينة المنورة.. الشروط والتقديم والان نبدء بالتفاصيل

#المدينة_فرص |

دعماً لتنمية قطاع الاستثمار #أمانة_المدينة

تطرح فرصة استثمارية لإنشاء و تشغيل وتطوير

ممشى طريق العباس بن عبادة، لفترة عقد تصل

لـ 25 سنة. #المدينة_المنورة pic.twitter.com/uocalJfEc6 — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) August 23, 2024

مشروعات المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المدينة المنورة طرح فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وتطوير وصيانة مشروع ممشى طريق العباس بن عبادة بالمدينة المنورة.وبيّنت الأمانة، أن المشروع يقع على مساحة تبلغ 148,494 متر مربع، ومدة تعاقد 25 سنة، وفترة سماحة 10% من مدة استثمار العقد. دعماً لتنمية قطاع الاستثمار This is a Twitter Statusتطرح فرصة استثمارية لإنشاء و تشغيل وتطويرممشى طريق العباس بن عبادة، لفترة عقد تصللـ 25 سنة. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)ويأتي المشروع، بهدف تنمية قطاع الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة ومبتكرةودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية زيارة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 22 من شهر أكتوبر المقبل.