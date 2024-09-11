شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغيرت قائمة أكبر 10 اقتصادات العالم خلال العقد الأخير؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم خلال العقد الأخير العديد من التغييرات، متأثرة بتطورات اقتصادية وسياسية عالمية وتحديات محلية لكل دولة. ومع بروز قوى جديدة وصعود اقتصادات ناشئة، تغيّرت الأوزان النسبية للاقتصادات العالمية، مما أثر على ترتيب الدول الكبرى، وفق ما قالت صحيفة تايمز أوف إنديا.

توقعات صندوق النقد

صدارة الاقتصاد الأمريكي

أكبر نمو من نصيب الصين

ألمانيا.. ثالث أكبر اقتصاد عالمي

تراجع اليابان مركز واحد

الهند تقود النمو المستقبلي

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا

فرنسا

انخفاض نمو البرازيل

كندا في المركز العاشر

ووفقًا لبيان التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي فقد نما اقتصاد الهند بنسبة مذهلة بلغت 90 % في السنوات العشر الماضية من 2013 إلى 2023، وهذا أعلى معدل نمو لأي اقتصاد كبير في العالم خلال السنوات العشر الماضية، متفوقا على دول مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان.اقرأ أيضاً: الاقتصاد العالمي مهدد بالانكماش في 2024 وتحذيرات للمستثمريننظرة على نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأكبر 10 اقتصادات في العالم على مدى السنوات العشر الماضية.في عام 2023، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية قيادة أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي اسمي بلغ 27.358 مليار دولار وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2013 نحو 16.881 مليار دولار مسجلاً نمواً بنسبة 62.06% في السنوات العشر الماضية، وفقاً للتقرير.حقق اقتصاد الصين، الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، نمواً بنسبة 83.50 % في السنوات العشر الماضية - من 9625 مليار دولار في عام 2013 إلى 17662 مليار دولار في عام 2023 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.اقرأ أيضاً: وزير المالية: الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من مستوياته المأمولةتحتل ألمانيا المركز الثالث بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بناتج محلي إجمالي اسمي قدره 4457 مليار دولار في عام 2023.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني 3734 مليار دولار في عام 2013 مما يدل على نمو بنسبة 19.38٪ في السنوات العشر الماضية.تحتل اليابان المركز الرابع في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم حتى الآن. ومع ذلك، كانت ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 2013، متقدمة على ألمانيا.بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في عام 2013 إلى 5212 مليار دولار لكنه سينخفض إلى 4213 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.وقد انخفض نمو اقتصاد اليابان بنسبة 19.18 % في السنوات العشر الماضية.تعد الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم الآن، على أتم الاستعداد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في السنوات القادمة متجاوزة اليابان وألمانيا.بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند 1857 مليار دولار في عام 2013 (السنة المالية 2014). ومع ذلك، فقد نما إلى 3572 مليار دولار في عام 2023 (السنة المالية 2024).ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 92.38 % في السنوات العشر الماضية.جاءت كسادس أكبر دولة إنتاجية في العالم وقد نمت بنسبة 20.02 % في السنوات العشر الماضية من عام 2013 إلى عام 2023.تحتل فرنسا المرتبة السابعة في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفرنسا من 2812 مليار دولار في عام 2013 إلى 3032 مليار دولار في عام 2023 مما يُظهر نموًا بنسبة 7.81 % في السنوات العشر الماضية.كما تعد إيطاليا حاليًا ثامن أكبر اقتصاد في العالم وقد أظهر اقتصاد البلاد نموًا متواضعًا في السنوات العشر الماضية.في عام 2013، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيطاليا 2142 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو إلى 2256 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مما يُظهر نموًا بنسبة 5.3 % في 10 سنوات.تعد البرازيل حاليًا تاسع أكبر اقتصاد في العالم، واحتلت المرتبة السابعة في عام 2013.بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبرازيل 2472 مليار دولار في عام 2013 وانخفض إلى 2174 مليار دولار. وقد انخفض نمو اقتصاد البرازيل بنسبة 12.5%.تحتل كندا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكندا من 1847 مليار دولار في عام 2013 إلى 2140 مليار دولار في عام 2023. وشهد اقتصاد كندا نموًا بنسبة 15.89 % في السنوات العشر الماضية.