شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يعلن عن نتائج عملية شراءه لعدد من أسهمه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك العربي الوطني عن اكتمال عملية شراءه لعدد من أسهمه بتاريخ 2024/09/11م، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1445/11/12هـ الموافق 2024/05/20 م

فترة الشراء: خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً (12) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية

عدد الأسهم المشتراة: 5.000.000 سهم

قيمة الأسهم المشتراة: 98,329,458.60 ريال سعودي

متوسط سعر الشراء للسهم: 19.67 ريال سعودي