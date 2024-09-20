بعد الارتفاع العالمي.. قفزة في أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بقيمة 30 جنيهًا لتصل إلى مستويات 3530 جنيهًا للجرام، بعد ارتفاع الذهب العالمي لقمة تاريخية جديدة.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4034 جنيها.

عيار 21 يسجل 3530 جنيها.

عيار 18 يسجل 3026 جنيها.

الجنيه الذهب 28240 جنيها

سعر الذهب العالمي

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي سجله أول أمس، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس على انخفاض في ظل التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار الذهب الذي يشهده منذ اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس.

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب منذ جلسة الأمس متأثرًا بالتغيرات الحادة في سعر الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس قبل أن يقلص مكاسبه، ولكنه عاد إلى الارتفاع مجدداً اليوم بدعم من السعر العالمي إلى جانب تعافي آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأمس تحت المستوى 2570 دولار للأونصة ولكن السعر فشل في كسر المستوى 2550 دولار للأونصة ليرتد لأعلى خلال جلسة اليوم ويتجاوز 2600 دولار للأونصة وهو الأعلى في تاريخ الذهب.