شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف لموازنة 2025/24 أبرزها استقرار الأسعار عند معدلات منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة المالية، تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2024/2025، والتي تتميز بالتوازن بين بالقدرة على استيعاب الصدمات المتتالية للاقتصاد العالمي، وما بين استدامة الانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتستهدف الموازنة تحقيق الأهداف التالية:

1- استقرار الأسعار المحلية عند معدلات منخفضة والحفاظ على رصيد كافي من الاحتياطات الدولية.

2- عودة تراجع مسار الدين للناتج المحلي واستمرار تحقيق فائض مالي.

3- تراجع نسبة وأعباء فاتورة خدمة الدين الحكومي والدين الخارجي.

4- استهداف معدل نمو مرتفع ومستدام ومتوازن مع خلق فرص عمل لائقة.

5- خفض معدلات البطالة وزيادة نسبة المشاركة في قوة العمل.

6- تزايد نسبة مساهمة القطاع الخاص في حجم الناتج المحلي وحجم الاستثمارات.

7- النهوض بتنافسية الاقتصاد المصري مع استهداف تحقيق زيادة سنوية قوية ومستدامة في حصيلة الصادرات غير البترولية تفوق معدل نمو الواردات غير البترولية.

8- التركيز على قطاعات الصناعات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

9- إجراءات تضمن الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة.

10- التركيز على برامج إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.

تستهدف موازنة العام المالي 2024/2025 تحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة، والاستمرار في تحقيق فائض أولي بنحو 3.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.