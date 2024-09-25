شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محلوظ لثقة المستهلكين في أمريكا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر ثقة المستهلكين

سوق العمل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية تراجعا ملحوظا لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.وذكر المعهد أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال سبتمبر إلى 7ر98 نقطة مقابل 6ر105 نقطة خلال أغسطس الماضي.وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 103 نقاط مقابل 3ر103 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.وقالت دانا إم. بيترسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد إن "ثقة المستهلكين تراجعت خلال سبتمبر لتقترب من الحد الأدنى للنطاق الضيق السائد طوال العامين الماضيين.. تراجع سبتمبر كان الأكبر منذ أغسطس 2021 وقد تراجعت كل المؤشرات الفرعية الخمسة المكونة للمؤشر الأساسي".وأضافت أن مؤشر تقييم حالة الأعمال الراهنة تراجع كما تراجع مؤشر حالة سوق العمل، وأصبح المستهلكون أكثر تشاؤما بشأن أوضاع سوق العمل في المستقبل، وأقل تفاؤلا بشأن أوضاعهم المالية في المستقبل.وقال معهد كونفرانس بورد إن المؤشر الفرعي للثقة في الوضع الراهن للاقتصاد تراجع خلال الشهر الحالي إلى 3ر124 نقطة مقابل 6ر134 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر التوقعات إلى 7ر81 نقطة مقابل 3ر86 نقطة في الشهر الماضي.