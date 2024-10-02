شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 64% من تعاملات البورصة خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 24 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.4%، وجاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 21.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 19.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 14.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 11.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 10.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 9.7 مليار جنيه بنسبة 4.6%، وحل في المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 8.8 مليار جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 7.8 مليار جنيه، و7.7 مليار جنيه، بنسبة 3.7%، 3.6%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 31587.04 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.53% ليغلق عند مستوى 7538.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10732.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 39020.69 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 8004.14 نقطة.