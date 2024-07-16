احتمال تغيير رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات: ما تأثير ذلك على سوق الكريبتو؟

عبرت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، “هيستر بيرس”، عن موقفها بشأن إمكانية استبدال “غاري جينسلر” كرئيس للهيئة، وسط تصاعد التوترات بين صناعة العملات المشفرة والقيادة الحالية للهيئة، ومع تقدم تشريعي كبير في تنظيم سوق العملات المشفرة.

تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية:

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، فإن احتمال تغيير القيادة في هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن يؤدي إلى تحولات كبيرة في المشهد التنظيمي للأصول الرقمية، مما سيكون له آثار بعيدة المدى على سوق العملات المشفرة والمشاركين فيه.

تناولت “هيستر بيرس”، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، التكهنات حول إمكانية استبدال “غاري جينسلر” كرئيس للهيئة.

وقد تم اقتراح “بيرس” كخليفة محتمل إذا فاز “دونالد ترامب” بالرئاسة في نوفمبر.

ولفت هذا الاحتمال انتباه صناعة العملات المشفرة، التي غالبا ما كانت في خلاف مع نهج “جينسلر” التنظيمي.

في حين أن فترة ولاية “جينسلر” من المقرر أن تستمر حتى عام 2026، إلا أن من الشائع أن يتنحى رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصات عند تولي إدارة جديدة مهامها.

وأشارت “بيرس” إلى هذا النمط قائلة:

إذا تغير الرئيس، فعادة ما يتغير رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضا استجابة لذلك.

هذا ويأتي التغيير المحتمل في القيادة في وقت حرج بالنسبة لتنظيم العملات المشفرة.

حيث يسلط إقرار قانون FIT21 مؤخرا في مجلس النواب الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات شاملة في هذا المجال، حيث يهدف القانون إلى إنشاء هيكل تنظيمي لسوق العملات المشفرة ويمنح مزيدا من السلطة للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على أسواق العملات المشفرة الفورية.

قد يعكس هذا التطور الجدل القائم بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة حول تصنيف العملات المشفرة.

يؤكد “جينسلر” أن معظم العملات الرقمية المشفرة هي أوراق مالية، بينما يرى “روستين بهنام”، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، أنه يجب معاملتها كسلع.

مع اقتراب انتخابات عام 2024، يرى بعض السياسيين أن ناخبي العملات المشفرة يمكن أن يلعبوا دور حاسم في الولايات المتأرجحة، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد التنظيمي واحتمالات تغيير القيادة في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

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