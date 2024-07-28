دونالد ترامب: البيتكوين سيتفوق على الذهب مستقبلا

تُعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من أبرز الأحداث السياسية التي يتابعها العالم.

في مؤتمر “Bitcoin 2024” الذي عُقد في “ناشفيل”، ظهر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي “دونالد ترامب” على المسرح، مُشيدا بالبيتكوين ومؤكدا على أهميته المستقبلية.

قضى “ترامب” الأسابيع الأخيرة في التواصل مع كبار شركات تعدين البيتكوين والمشاريع ذات الصلة في محاولة لفهم وتطوير صناعة العملات المشفرة.

أثناء كلمته في المؤتمر، صرح “ترامب” بأن البيتكوين لديه القدرة على التفوق على الذهب في المستقبل، واصفا إياه بأنه أحد أكبر الأصول العالمية.

كما قارن تطور العملات المشفرة بمرحلة نمو صناعة الصلب، مؤكدا أن هذا المجال لا يزال في بداياته.

وأعرب “ترامب” عن رغبته في جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، مؤكدا على التزامه بتطوير هذا القطاع.

كما أوضح “ترامب” خططه لإقالة “غاري جينسلر”، الرئيس الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، في أول يوم من إدارته المحتملة.

وأكد على ضرورة وضع لوائح وقوانين تشرف عليها أشخاص لديهم فهم عميق وخبرة في صناعة العملات المشفرة.

ودعا إلى احتفاظ الولايات المتحدة بجميع عملات البيتكوين التي تملكها حاليا أو ستكتسبها في المستقبل، مشددا على أهمية عدم بيع البيتكوين.

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