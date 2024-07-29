منصة “WazirX” تواجه تحديات مالية بعد الهجوم الأخير: التفاصيل هنا

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة الهندية “WazirX” التي تعرضت لهجوم سيبراني أسفر عن خسارة قدرها 230 مليون دولار، عن خطة استرداد مثيرة للجدل تهدف إلى تعويض جميع مستخدمي المنصة، بما في ذلك الذين لم يتأثروا بالهجوم.

اللافت أن المنصة لم تقم بتأمين أموال العملاء.

التفاصيل:

في مدونة نشرتها الشركة يوم السبت، تم اقتراح تعميم الخسائر وتوزيع التأثير على جميع المستخدمين.

سيتم التصويت على هذا الاقتراح بحلول 3 أغسطس.

الهجمات السيبرانية على منصات تداول العملات المشفرة ليست جديدة، إذ عانت العديد من المنصات البارزة من مثل هذه الهجمات.

بينما نجت بعض المنصات، اضطر البعض الآخر إلى إغلاق أعمالهم.

تتخذ المنصات ذات السمعة الطيبة إجراءات احترازية، مثل تأمين ودائع العملاء، لكن WazirX لم تتبع هذا النهج.

صرح “نيشال شيتي”، مؤسس المنصة، يوم الجمعة أن عدم وجود خيارات تأمين قابلة للتطبيق كان السبب وراء عدم تأمين أموال العملاء.

لذا تم اقتراح الخطة والاستراتيجية الجديدة والتي تنص على أن 55% من أصول جميع المستخدمين، بما في ذلك المتأثرين وغير المتأثرين بالهجوم، ستكون متاحة للتداول والسحب.

أما 45% المتبقية من أصول المستخدمين غير المتأثرين بالهجوم فسيتم قفلها وتحويلها إلى رموز مكافئة لـ USDT.

ستتيح خطة الاسترداد المقترحة فتح 55% من أصول المستخدمين الذين تأثروا بالهجوم السيبراني. وسيعتمد فتح باقي الأصول، لكل من المتداولين المتأثرين وغير المتأثرين، على جهود الاسترداد التي تبذلها الشركة، دون تحديد جدول زمني محدد.

من المهم ملاحظة أن الخطة المقترحة تنطبق فقط على العملات المشفرة المملوكة للمستخدمين على المنصة، وليس على أرصدة الروبية الهندية في الحسابات.

حيث أكدت الشركة أن القراصنة استهدفوا العملات المشفرة فقط، ولم يتعرضوا للممتلكات الورقية.

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