شركة “بلاك روك” تصدر تحذير بشأن العملات الرقمية المشفرة: إليكم مفاده!

أصدرت شركة “بلاك روك” المالية العملاقة تحذير رسمي عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأوضحت “بلاك روك” بالقول:

نحث الجميع على توخي الحذر عند التعامل مع الأفراد أو مواقع الويب أو منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم علامتنا التجارية لتقديم التدريب أو الاستثمارات.

وشددت الشركة على أنها لا تتواصل أبدا مع الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية ضد النطاقات المزيفة:

في العام الماضي، اتخذت بلاك روك إجراءات قانونية ضد مالكي العديد من النطاقات المزيفة التي انتحلت صفة الشركة ومقرها نيويورك، بهدف الاحتيال على المستثمرين.

وكانت بعض هذه المواقع الزائفة مرتبطة بالعملات المشفرة.

في ديسمبر الماضي، تم تقديم صندوق تداول XRP مزيف (ETF) باسم “BlackRock iShares XRP Trust” من قبل محتال، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر العملة البديلة لشركة الريبل.

وانتهى الأمر بإصدار بلاك روك بيان تؤكد فيه أن التسجيل كان مزيف.

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