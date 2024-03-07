أحكام باستمرار انتخابات نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في عدد من الدعاوى القضائية بإتمام انتخابات نقابة المحامية ورفض استبعاد عدد من المحامين.

اختصمت الدعاوى نقيب المحامين الحالي بصفته، و ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

طالبت الدعاوى بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين، واستبعاد اسم سامح عاشور وحمدي خليفة وعبد الحليم علام، من كشوف المرشحين على مقعد النقيب.

ومن المقرر إجراء انتخابات المحامين السبت المقبل 9 مارس.

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