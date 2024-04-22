شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسى وماكرون يحذران من خطورة انزلاق المنطقة لحالة عدم الاستقرار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

انفوجراف الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى



بحث العلاقات الثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى

الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخى والاستراتيجى الذى يميز التعاون بين الدولتين.

ناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.

تطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية فى إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار.

التشديد على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام.