شكرا لقرائتكم خبر عن المدبر البطريركى للكلدان الكاثوليك يترأس اللقاء الثالث لكلدان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الخورالأسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، اللقاء الثالث لكلدان مصر، تزامنًا مع يوم العلم الكلدانى، وذلك بنادي بازيليك سانت فاتيما، بمصر الجديدة.

وتضمن اليوم الفقرات الترفيهية، والاحتفال بصلوات الشهر المريمى، وصلاة القداس الإلهى بالكنيسة.

وفى سياق متصل، التقى المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، رؤساء الرهبانيات الرجالية بمصر، وذلك بمقر المطرانية.

وجاء اللقاء فى إطار التنسيق المتبادل، والحوار الأخوى، تجاه الأمور الخاصة بجميع الإخوة الرهبان، التابعين للكنيسة اللاتينية.

وقدم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، الشكر إلى المطران، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، لسعيهم الدؤوب، لتذليل أي عقبات تواجه رسالة وخدمة الرهبان بمصر.