شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية لطرحها فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى فى حادث معدية أبو غالب

وزارة التموين تعلن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية لطرحها فى عيد الأضحى

وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر المتوفين والمصابين فى حادث معدية أبو غالب

الزراعة: مصر صدرت العام الماضى 7.5 مليون طن منتجات زراعية لأول مرة فى تاريخها

وزيرة التضامن تعلن مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات إلى السعودية 29 مايو

وزارة الصحة تترأس اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة

وزارة الصحة: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة ولا صحة لبيعها

5000 فرصة عمل للمصريين باليونان.. تعرف على التفاصيل وكيفية التقديم

وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض بـ120 جنيها فى معرض المتحف الزراعى

وزارة التعليم: لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة والاختبار ورقى بالكامل

وزارة التعليم تعلن آلية تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائى

وزير النقل يبحث تسيير خط سريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا

وزير التعليم يبحث مع هيئة كامبريدج التسويق لنظام النيل التعليمى

وزير الأوقاف ورئيس الإذاعة المصرية يكرمان أهل القرآن الكريم

وزير الزراعة: مراجعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية

وزير الأوقاف: القارئ المتميز داعية بقراءته ومجاهد بها ومصر ولادة بكل المجالات

وزارة التعليم تعلن مصروفات الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

وزيرة التضامن: ارتفاع قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1%

وزير الرى يلتقى نظيره المغربى فى إندونيسيا لبحث التعاون المشترك

وزير الرى: مبادرة حوض النيل انحرفت عن مبدأها الأساسى فى اتخاذ القرار بالإجماع

وزارة العمل: ختام دورات مهنية مجانية على مهن يحتاجها السوق بقنا وأسيوط

وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين

وزارة الصحة: نقل 6 وفيات حتى الأن فى سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب

وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات مجانية فى الطاقة الشمسية والتطريز بقنا