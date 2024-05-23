شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من المحظورات والممنوعات للمزارعين فى الفترة الحالية التى تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وقد تسبب فى تأثيرات سلبية على النباتات.

وكانت النصائح كالتالى:

1- ممنوع تماماً لكافة المحاصيل التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات أو رش أي مبيدات جهازية أو رش أى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة.

2- تأجيل زراعة او شتل محاصيل العروة الصيفية والخضر والفاكهة حتى انتهاء الموجة تماماً.

3- التوقف عن ضم او دراس القمح يومي الخميس والجمعة في معظم المناطق.

4- عدم استخدام اى شكل من اشكال الخمائر للبصل خلال هذه الفترة بغرض التحجيم مع عدم زيادة كمية مياه الري في الريات الاخيرة.

5- عدم زيادة كمية الري في الاواخر للبنجر المتأخر في البوتاسيوم للبنجر اكبر من 140 يوم .

‎6- ممنوع استخدام منظمات النمو للبطاطس الصيفية أو مشتقات الخميرة في التحجيم لانه مع الحرارة العالية سيتسبب فى مشاكل في التخزين و لا يفضل ترك البطاطس بعد التقليع فترة طويلة في مواجهة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

7- ممنوع رش الفراولة بالاحماض الامينية تماماً وممنوع زيادة كمية الري عن اللازم لان الرطوبة سوف ترتفع حول النباتات وتزيد وتيرة اعفان الجذور والامراض المحبة للرطوبة .



8- عدم زيادة كمية الأزوت للفلفل والباذنجان والفاصوليا الصيفى المتأخرة والاقلال من استخدام اى احماض امينية خاصة الهيومات .

9- عدم استخدام محفزات النمو بكثافة لليانسون والكسبرة والشمر والكوارية فى الزراعات المتأخرة، لانها ستزيد من وتيرة الامراض الصيفية والاكاروسات.

10- التوقف عن رش أي احماض امينية او سيتوكينينات للمانجو والعنب والاكتفاء برش مركبات البوتاسيوم خاصة البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم

11 - التوقف عن التسميد الأزوتي للزيتون بكل صوره أو الاكتفاء بنترات الكالسيوم فقط أو حامض النيتريك في التربة الكلسية، و ضبط عمليات الري قدر الإمكان على ان يكون الري في أول الليل مع إضافة الفولفيك مع الري والإستعداد لمكافحة دودة براعم الزيتون .

12- التوقف عن استخدام الازوت بكل صوره للخضر تحت الأنفاق عدا صورة نترات الكالسيوم والري يكون على شيفتات "كميات قليلة على فترات متقاربة" و العمل على عدم زيادة الرطوبة النسبية داخل الصوب قدر الإمكان.

