شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شارع ترعة السواحل بحى إمبابة فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا ترصد أعمال تطوير ورصف شارع ترعة السواحل بحى إمبابة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2023.

وتنفذ المحافظة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال وتنفيذها بالمواصفات المحددة لتحقيق الشكل الحضاري وعدم إعاقة حركة السير بالشارع.

ووجه محافظ الجيزة رئيس الحي بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركة المنفذة بأعلى المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



