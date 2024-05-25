الزراعة: نتبني أساليب مبتكرة لزيادة الإنتاجية مع استهلاك أقل للمياه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، على أهمية تحسين الإنتاجية الزراعية في مصر، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد المائية والأراضي الزراعية بكفاءة عالية.

في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، سلط مصيلحي الضوء على الجهود المبذولة لتطوير مشروعات زراعية ضخمة وطنية مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة ومنطقة شرق العوينات.

قال مستشار وزير الزراعة إن ندرة المياه تعد من التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر، مما يحتم البحث المستمر عن مصادر مائية بديلة غير التقليدية، مؤكدًا أن الوزارة تتبني أساليب زراعة متنوعة ومبتكرة تهدف إلى زيادة الإنتاجية مع الاعتماد على كميات مياه أقل.

كما تطرق إلى تطورات مشروع جنوب الوادي وتوشكى، موضحًا أن نسب الإنجاز لم يتخطى نسبة 20% حتى العام 2014، وبفضل الرؤية الرئاسية ووضع استراتيجيات محددة لزراعة محاصيل استراتيجية، تمكنت مصر من تحقيق خطوات ملموسة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.