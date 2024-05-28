حوادث الجيزة.. انتحار شابين و3 وفيات في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة في شقة بالعمرانية، جثة ببولاق الدكرور، ثالثة في الجيزة، ورابعة في أكتوبر، وخامسة في الهرم، 5 جثامين دونتهم دفاتر أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة خلال 48 ساعة.

البداية من قسم ثان أكتوبر، بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر من الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

في الهرم، أنهى "فارس.س." 23 سنة، حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية إذ عثر عليه يرتدي ملابسه كاملة تتدلى جثته من حبل مثبت بسقف غرفته وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.

مأمور قسم الجيزة تلقى إخطارًا لرجل اختار الرحيل شنقًا هربًا من شبح البطالة التي عانى ويلاتها مؤخرًا بسبب إدمانه للمخدرات، وخلصت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

الوضع لم يختلف كثيرًا في العمرانية، النوبتجية المسائية سجلت استغاثة وردت من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، تبين بالفحص وفاة قاطنها ليفتح مفتش مباحث الفرقة تحقيقًا في الواقعة.

المحطة الأخيرة داخل شقة ببولاق الدكرور غرب المحافظة، عثر رجال الشرطة على جثة "خليل. ص." في ظروف غامضة، ورجحت التحريات وفاته بشكل طبيعي دون وجود شبهة جنائية.