شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء: إطلاق الحملة الإرشادية لتحسين سلاسل عباد الشمس الزيتى بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز بحوث الصحراء، تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية فى مناطق عمله مسلطًا الضوء على لقاء الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء برئيس هيئة الطاقة الذرية لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ومواجهة التصحر وإيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على تحديات التنمية والاهتمام بالبحوث التطبيقية.

وتضمن التقرير، تنظيم قافلة بيطرية مجانية في إطار مبادرة حياة كريمة في كل من واحة سيوة بمحافظة مطروح، حيث قامت القافلة المرور على بعض قرى واحة سيوة وتم الكشف الظاهرى على حوالى 1400 أبقار، 130جاموس، 3000 أغنام وماعز وبعض تجمعات ومزارع الدواجن وأبراج الحمام ومزرعة أرانب، وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التى تظهر على القطعان وعلاج الحالات المرضية واعطاء الادوية البيطرية والتحصينات غير سيادية والاستشارات البيطرية والتغذاوية بالمجان.

وتم تنظيم قافلة لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد حيث قام الفريق بفحص القطعان الحيوانية اكلينيكيا من الأبقار وعجول الجاموس وقد تم علاج 700 حالة طفيليات خارجية و55 حالة هزال وضعف عام و 49 حالة امراض باطنة و 28 حالة أمراض تناسلية و 120 حالات امراض طفيليات دم و 45 حالة امراض تنفسية هذا وقد تم اخذ عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية الإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وأهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية بادارة الطب البيطري بالفرافرة .

وشارك بحوث الصحراء في الاجتماع الإقليمي الثاني لكونسورتيوم شمال أفريقيا OSS لمشروع چيمس و أفريقيا واستعرض الاجتماع النتائج المحققة لبرنامج جيمس وأفريقيا والذي يتبنى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد (رصد الارض) فى دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية وتعظيم الإستفادة منها على النحو المفيد إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا، وتم مناقشة المبادئ التوجيهية لتعزيز هذه النتائج والاتفاق على الأنشطة والآفاق المخطط لها حتى نهاية عام 2024.

وتم افتتاح المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 25 دولة بهدف توحيد الجهود من أجل تقديم مبادرات فعاله لمواجهة الشح المائى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان من توصيات المؤتمر ضرورة تكوين تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية، وعلى هامش فاعليات المؤتمر تم تنظيم 4 ورش عمل لمناقشة الاوراق العلمية والمقترحات البحثية فى مجالات رفع كفاءة الاغشية وتعزيز التصنيع المحلى لمكونات محطات التحلية بالإضافة الى المردود الاقتصادى للتقنيات المختلفه لعمليات تحلية المياه ومنها ورشة عمل بعنوان الهيدروجين الاخضر مستقبل الطاقه المتجدده، كما تم إقامة معرض للتعرف على أحدث تقنيات تحلية المياه ومكونات محطات التحلية بالإضافة الى نظم الطاقه المتجددة .

وتم تنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بجنوب سيناء من خلال مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء ويهدف المشروع إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة والتى تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذة المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء .

وتم أيضًا متابعة المشروعات التنموية المنفذه بوادى فيران بسيناء من خلال الفرق البحثيه لمركز بحوث الصحراء ويتم ذلك طبقا لأنشطة خطة التنميه الزراعيه المستدامه 2030 وتراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى عند اختيار المشروعات وذلك تنفيذا لدعم دمج أبناء سيناء فى التنمية المجتمعية.

وتم إطلاق الحملة الإرشادية لتحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمحافظة الوادي الجديد حيث بدأت الحملة بالتوعية بأهمية زراعة محصول عباد الشمس الزيتى لسد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية وتقليل قيمة الورادات، ثم أهمية التوجه نحو التعاقد المسبق على زراعة المحصول، ثم أهمية تطبيق التوصيات الفنية فى الزراعة ومنها استخدام تكنولوجيا النانو كمخصبات حيوية، وقد أوضحت نتائج رجع الصدى لإنطلاق الحملة الإرشادية أن هناك تغييرا كبيرا فى إدراك المزارعين حول أهمية زراعة الصنف الزيتى وأهمية التعاقد على المحصول، حيث أبدى عدد من المزارعين رغبتهم فى زراعة الصنف الزيتى من خلال التعاقد وبدأوا بالفعل فى الزراعة اليوم بعد عزوفهم ورفضهم التام لصنف الزيت.

وقام رئيس بحوث الصحراء بزيارة لشمال سيناء لمتابعة العمل في التجمعات الزراعية ومراكز الخدمات، حيث تم تنفيذ مركز النثيلة ليكون مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء وهذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفه.

وتم تنظيم مائدة مستديرة حول "التصميم الأمثل لنظام متكامل اقتصادي للتحلية من أجل الزراعة" بهدف الوصول الي نموذج مزرعة نموذجية تنموية اقتصادية تقوم علي المياه المحلاة الناتجة من محطات تحلية المياه الجوفية متوسطة الملوحة وكذلك تعظيم الاستفادة من وحدة المياه المحلاة عن طريق الإنتاج الحيواني ، بما يساهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير، وكان هذا الاجتماع أحد مخرجات المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه والذي يهدف إلى تبادل الأفكار حول كيفية تحويل توصيات المؤتمر إلى إجراءات عملية علي أرض الواقع .

ونجح بحوث الصحراء في زراعة نبات الكاسافا بالوادي الجديد لخفض الفجوة في دقيق القمح حيث أشارت النتائج التطبيقية بعد عامين من العمل نجاج زراعة الكسافا والذي أطلق عليه محصول القرن الواحد والعشرين بسبب القدرة العالية علي تحمل الحرارة العالية فضلا عن كونه ذو إحتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذاباً لدى المزارعين والمستثمرين، وعلى هامش فعاليات البرنامج رحب رئيس مجلس إداره شركه طيبه للمنتجات الغذائيه الخاليه من الجلوتين بالتعاون في تسويق منتجات الكاسافا على المستوى المحلي والتصديري إيمانا بدور جميع الأطراف في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لخدمة مصر.