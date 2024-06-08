"النينيو" يعود ليضرب الأرض من جديد.. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وتأثيرات كارثية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، من عودة ظاهرة النينيو وتأثيراتها المدمرة على كوكب الأرض.

وأكد سمعان خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجات الحرارة المسجل هذا العام يعود بشكل رئيسي إلى هذه الظاهرة المناخية الدورية، التي تحدث كل 4 إلى 7 سنوات وتؤثر بشكل كبير على البحار والمحيطات، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية قاسية مثل الفيضانات والجفاف.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن ظاهرة النينيو تحدث نتيجة انخفاض كمية المياه الباردة الصاعدة إلى سطح البحر، مما يؤدي إلى زيادة التبخر وتغيرات مناخية حادة.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً شاملاً بعنوان "عودة النينيو"، سلط الضوء فيه على تعريف الظاهرة وتأثيراتها الاقتصادية والزراعية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية المقلقة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد أعلى درجة حرارة في تاريخ الكوكب بسبب ظاهرة النينيو، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية 17 درجة مئوية في يوليو 2023، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016.

وتعتبر ظاهرة النينيو أكبر تأثير طبيعي على الطقس من سنة إلى أخرى، حيث تضيف دفعة أخرى من الدفء إلى عالم محموم بالفعل. وتشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حدة الجفاف والفيضانات، وتأثيرات سلبية على الزراعة والاقتصاد العالمي.