قرار من القضاء في محاكمة البلوجر هدير عاطف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 29 يوليو محاكمة البلوجر هدير عاطف وشريكيها بتهمة النصب.

يواجه المتهمون في القضية تهمتي النصب والاحتيال على عشرات المواطنين في مبلغ 25 مليون جنيه بزعم تشغيلها مع الحصول على أرباح "وهمية".

نسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة واستولوا على أموال المواطنين.