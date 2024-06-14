شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: استمرار معرض زهور الربيع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن معرض زهور الربيع مستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى يكون متنفس للأسر فى الإجازة.

ويشارك فى المعرض الدورة الحالية رقم 91 أكثر من 200 عارض، وذلك على مدار شهر كامل، حيث تم خلالها تنظيم عدد من الفعاليات والتى ستتواصل حتى انتهائه.

وأشاد السيد القصير وزير الزراعة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج، مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل على تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الذى ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلي وتسهيل أى عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوي الدولي خاصة أنها من الصناعات الواعدة.

ويذكر أن المعرض هذا العام ضم 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يعرض سلع مخفضة بنسبة 30% في إطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع.