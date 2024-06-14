شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالجمعة، 14 يونيو 2024 09:08 م
أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في منطقة خلة وردة بالأسلحة الصاروخية. حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.
وتابع حزب الله: استهدفنا مباني يستخدمها جنود جيش الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، واستهدفنا بالأسلحة الصاروخية ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال وحققنا إصابات مباشرة.
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