شكرا لقرائتكم خبر عن تحفظ فى درحة حرارة من 4 : 8 مئوية.. نصائح للحفاظ على لحوم الأضحية بعد الذبح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث للدكتور رأفت محمد شعبان عن عدد من النصائح الطبية للحفاظ على لحوم الأضحية بعد الذبح وللحصول على أقصى استفادة منها وهى:

أولاَ: تترك الذبيحة فى درجة الحرارة العادية للغرفة (25 -37) درجة مئوية لمدة من 4 إلى 6 ساعات فى مساحات كبيرة ونظيفة ومتجددة الهواء بحيث لا تتجمع اللحوم فوق وذلك لحدوث ما يعرف أوما يسمى بالتيبس الرمى للحم (Rigor mortis) أو بتشميع اللحوم. وهى عملية حيوية تحدث لعضلات الحيونات بعد الذبح والتى يفضل عدم حدوثها سريعا مع أيضا عدم تأخر حدوثها.

ثانياَ: تحفظ لحوم الذبيحة فى درحة حرارة (4 - 8 ) درجات مئوية بالتبريد على رف الثلاجة لمدة 6 ساعات أخرى.

ثالثاَ: يتم طهى أو استهلاك لحوم الذبيحة بعد ذلك أو تحفظ اللحوم بالتجميد فى درجة حرارة سالب 10 أو سالب 20 درجة مئوية فى الفريزر أو الديب فريزر لحين استهلاكها.

وهذه الخطوات تتبع للذبيحة فى المجازر بعد الذبح ويجب اتباعها عند ذبح الأضحية فى المنازل أيضا حتى تتم عملية التيبس الرمى للحوم.

رابعاّ: عند تبريد أو تجميد اللحوم بالثلاجات يجب ضرورة مراعات تفريغ أكياس التخزين من الهواء لتجنب حروف التجميد مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن ويتحول لونها للأخضر.

خامساّ: يتم وضع اللحوم فى أكياس شفافة بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو جرام واحد لسهولة وصول التبريد لكل القطع وألا يتم وضع أكياس اللحوم فوق بعضها متراكمة بدون فواصل لسهولة تبريد كل الأجزاء، لأنه قد يفسد الجزء السفلى بعد 24-48 ساعة عند وضعه بطريق خاطئه.

سادساّ: يتم وضع اللحوم بشكل يجعل الدهون فى الأعلى، حيث إن الدهون سريعة الفساد لذلك يجب تجميدها فى وقت أسرع، ويجب التأكد من كفاءة المبرد أو الفريزر وللوصول لعملية التجميد مع تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجات.

سابعاّ: لا يتم غسل اللحوم قبل التبريد أو التجميد، لأن ذلك يفسد التيبس الرمى، وتشطف اللحوم فقط شطفا سريعا قبل الطهى دون نقع حتى لا تفقد قيمتها، لا يتم تجميد وفك اللحوم وإعادة تجميدها مرة أخرى حتى لا تنتشر بها البكتيريا، أما اللحوم التى توضع فى الثلاجة لطبخها أو إخراجها فى اليوم التالى لا تزيد درجة الحرارة عن 4 درجات مئوية ويمكن تخزينها لمدة من خمس لـ6 أيام فى هذه الدرجة، وفى الديب فريزر ممكن أن تبقى لسنة فى درجة أقل من سالب 18 مئوية، مع مراعاة ثبوت الدرجة ولا تزيد وتنقص على فترات.