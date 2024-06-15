السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.كل عام وأنتم بخير".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012