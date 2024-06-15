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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 15 يونيو 2024 08:49 م

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.كل عام وأنتم بخير".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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