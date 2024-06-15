شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالسبت، 15 يونيو 2024 08:49 م
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.كل عام وأنتم بخير".
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