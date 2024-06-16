شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أكثر من 1.8 مليون حاج ، فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية.



ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجاج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.



وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.