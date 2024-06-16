شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد بالجيزة.. خريطة بالعناوين والان مع تفاصيل الخبر

تفتح محافظ الجيزة، المجازر، بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد:

-مجزر المنيب بشارع المدبح.

-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حى الوراق.

-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

-مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحى بالمنصورية.

-مجزر ناهيا بالمريوطية.

-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

-مجزرى سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين.

-مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

-مجزر الصف بالصف.

-مجزر أطفيح بشارع السوق.

-مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.

-مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

-مجزر دينا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.

-مجزر البشاير بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وأصدرت محافظة الجيزة قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، مؤكدة فرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

ولفتت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدًا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.



