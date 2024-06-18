"فرحة".. كيفية الحصول على إعانة تيسير الزواج من بيت الزكاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح بيت الزكاة والصدقات بين الحين والآخر، باب الحصول على مساعدات عينية ونقدية لغير القادرين، تطبيقا لتحقيق أهدافه المتعلقة بصرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، والقضاء على آلام وأحزان وعذابات الفقراء والمحتاجين والمنكوبين.

واعتاد بيت الزكاة منذ تدشينه في سبتمبر 2014، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات مساعدات لتيسير الزواج تحت مسمى "فرحة" لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية مساهمة في مشاركة الأبناء ومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج. وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة من الهيئات والجهات المعنية (الجمعيات الخيرية).

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على إعانة تيسير الزواج من بيت الزكاة والصدقات المصري، وهي على النحو التالي:

- إحضار قسيمة الزواج "عقد القران".

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيمة الدخل من خلال "مفردات مرتب في حالة الوظيفة، طابعة تأمينية للزوج أو الزوجة".

- صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.