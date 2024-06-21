شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تشارك افتراضيًا فى مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية DIA والان مع تفاصيل الخبر



شاركت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، افتراضيًا في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية "2024 DIA Global"، والذي انعقد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال جلسة نقاشية حول الفرص الواعدة في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تناولت عددًا من نقاط القوة، وتطور الأنظمة الرقابية، والتعاون بين الجهات التنظيمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال كلمته أوضح د. يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ما يمثله حجم السوق الدوائي المصري كونه من أكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما أسهم فيه حصول هيئة الدواء المصرية على عدد من الاعتمادات والعضويات بالمنظمات الدولية المختلفة؛ مما يضعها في مقدمة الجهات التنظيمية على المستوى الإقليمي والدولي، ويعمل على تشجيع الاستثمار في ضوء تحديث القواعد التنظيمية، وإصدار قانون التجارب السريرية والعمل به؛ مما يساعد على الإتاحة، وسرعة النفاذ للأدوية المختلفة إلى الأسواق المحلية والسوق الأفريقي على المدى القريب.

وتعد جمعية المعلومات الدوائية (DIA) التي أُسِّسَتْ عام 1964 ومقرها واشنطن، منصة عالمية لتيسير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تطوير الدواء في جميع مراحله، إلى جانب العديد من أوجه الرعاية الطبية، وذلك من خلال عقد المؤتمرات، وتيسير التواصل بين الجهات الطبية والدوائية بمختلف مناطق العالم، ويعد المؤتمر الدولي الحالي منصة مهمة يتم فيه دعوة مختلف الجهات المعنية بالتصنيع الدوائي وممثلي الحكومات والأكاديميين.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بمجال التطوير الدوائي، وجهودها المتواصلة لمواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الدواء؛ مما يعود بالنفع على النظام المصري وانعكاس ذلك علي جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.